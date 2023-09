'Patrick Lefevere is heel duidelijk over mogelijke fusie in interne mail en verwijst mogelijk ook naar Ineos'

Zondagavond werd plots een bom gedropt in de wielerwereld met het nieuws over een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Ondertussen heeft Patrick Lefevere intern toch al iets meer inzicht gegeven.

"Als jullie WielerFlits willen volgen, doen jullie dat maar. Maak ervan wat je wilt. Geen commentaar, sorry", was zondag nog het officiële korte commentaar van Patrick Lefevere tijdens Anderlecht-Club Brugge. Verder wilde hij niet in zijn kaarten laten kijken.

Ondertussen zou hij volgens GCN intern aan het personeel zijn excuses hebben aangeboden voor de onzekerheid die binnen de ploeg is ontstaan over de mogelijke nakende fusie. Als beide teams zouden fuseren, dan moeten verschillende mensen (renners, mechaniciens, buschauffeurs, verzorgers, ...) mogelijk vrezen voor hun job.

Niets concreet

Volgens de interne mail zouden er de voorbije maanden met meerdere mogelijke partijen gesprekken geweest zijn. Mogelijk dat er dus ook effectief met INEOS Grenadiers is gesproken, al wordt dat zeker niet toegegeven.

Nog volgens de sterke man van Soudal Quick-Step is er op dit moment niets concreet. Of daarmee alle geruchten meteen van de baan zullen zijn? Dat is nog maar zeer de vraag.