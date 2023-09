📷 Wout van Aert kan het niet laten: grapje met vrouw Sarah op speciale dag

Wout van Aert en Sarah De Bie vieren hun elfjarig jubileum als koppel. Van Aert kon het niet laten om er ook een grapje over te maken.

Naar aanleiding van hun elfjarig jubileum als koppel plaatste Sarah De Bie op Instagram een eerste gezinsfoto met hun tweede zoontje Jerome.

"11 jaar lief en leed en ondertussen twee schatten rijker. Ik hou van je", schreef De Bie. Van Aert kon het niet laten om te reageren met een grapje. "Is da vandaag?", schreef hij. Maar Sarah kon er echter om lachen. "Ik hou van uw mopjes", antwoordde ze.

Ondanks het jubileum was Van Aert alweer vroeg op pad voor een training van zo'n 70 kilometer. Hij trapte stevig door, want Van Aert legde de 70 kilometer in minder dan 2u af en haalde een gemiddelde van bijna 38 kilometer per uur.