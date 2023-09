Kan er wel een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step komen? Dit zegt het UCI-reglement

Het gerucht over de mogelijke fusieplannen tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step doet de ronde. Sindsdien is het gespreksonderwerp nummer 1 in het peloton.

Het was WielerFlits die het meldde. Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step werken aan een megafusie en die zou er tegen 1 januari 2024 komen. Zo zouden 2 van de grootste teams samengaan en een van de teams zou zijn WorldTour-licentie dan moeten afstaan. Al zou die fusie illegaal kunnen zijn. Het UCI-reglement is over de WorldTour-licenties duidelijk. Een licentie kan pas na 2 jaar overgedragen worden (startende vanaf het moment dat de licentie werd uitgedeeld, aldus artikel 2.15.044. De huidige WorldTour-licenties zijn pas begin 2023 uitgedeeld. Dus een overdracht zou pas vanaf 1 januari 2025 mogelijk. Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo kan je het bedrijf achter een team kopen, wat Intermarché-Circus-Wanty in 2021 met CCC deed. Het team veranderderde zo niet van paying agent, zoals het UCI-reglement voorschrijft. Daardoor kon het team zonder problemen naar de WorldTour overstappen.