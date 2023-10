🎥 OFFICIEEL: Mark Cavendish (38) en Astana verrassen opnieuw met toekomstplannen

Na heel wat speculatie is het nu toch eindelijk officieel: Mark Cavendish rijdt ook in 2024 nog in het peloton. Dat heeft zijn ploeg Astana bevestigd.

Mark Cavendish (38) had tijdens de Giro aangekondigd dat hij eind dit jaar een punt zou zetten achter zijn wielercarrière. Maar na zijn val in de achtste rit van de Tour, de dag nadat hij tweede werd in Bordeaux, begon de geruchtenmolen al te draaien. Die geruchten werden de laatste weken steeds sterket en Astana heeft het nieuws in een kort filmpje nu ook bevestigd. "Het is nog niet voorbij", schreef de ploeg bij de video. Cavendish probeert het dus volgend jaar nog eens opnieuw in de Tour. Daar gaat hij op zoek naar die felbegeerde 35ste ritzege, ééntje meer dan Eddy Merckx. Astana wil Cavendish meer ondersteunen en zou werk maken van de komst van lead-out Michael Mørkøv en trainer Vasilis Anastopoulos. Met beiden werkte Cavendish in het verleden al met succes samen. It's not over yet. @MarkCavendish pic.twitter.com/DMIdfi4uqQ — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) October 4, 2023