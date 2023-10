'Jumbo Visma sluit verrassende deal om sponsorperikelen op te lossen'

Vrijdag werd de stekker uit de mogelijke fusie tussen Jumbo Visma en Soudal-QuickStep getrokken. En daar heeft de Nederlandse wielerploeg een goede reden voor.

Eigenlijk had Jumbo Visma nooit het verlangen om een fusie met Soudal-QuickStep te sluiten. De bedoeling was in de eerste plaats om een oplossing te vinden voor het afhaken van supermarktketen Jumbo op het einde van 2024.

De Nederlandse wielerploeg wilde ervoor zorgen om minstens evenveel, maar liefst meer financiële middelen voor handen te hebben om zo een volgende stap in de ontwikkeling te krijgen. Een idee waar Patrick Lefevere zich in kon vinden, tot Amazon op de proppen kwam.

Als Jumbo Visma echter ook Remco Evenepoel aan boord wilde halen, dan moesten ze van Cervelo overstappen naar Specialized. Onze landgenoot zou nooit naar een ploeg gaan, waar hij niet met zijn eigen fietsen kon rijden.

Maar Cervelo zag dat niet zitten en wilde per se aan boord blijven bij Jumbo Visma. Pon, het moederbedrijf achter de fietsenleverancier, zal nu investeren in Jumbo Visma, waardoor de deal met Soudal-QuickStep niet meer nodig was.

Volgens Nederlandse bronnen haakt daardoor ook Amazon, dat maar liefst 15 miljoen euro zou inbrengen, af voor een sponsordeal vanaf volgend seizoen. Het is uitkijken of Jumbo Visma financieel sterker uit deze deal komt, want sportief zijn ze met Primoz Roglic toch wel veel kwaliteit kwijt.