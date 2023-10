Nieuw doel voor Wout van Aert in 2024? "Hij wil zelf wel graag"

Het wegseizoen 2023 van Wout van Aert zit er helemaal op. Maar bij Jumbo-Visma beginnen ze binnenkort al aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Wout van Aert rijdt sinds 2019 de Tour, deels in steun van kopmannen zoals Primoz Roglic of Jonas Vingegaard. Zelf won Van Aert negen ritten en pakte hij in 2022 ook de groene trui mee naar huis. De Tour was dus altijd een succes voor Van Aert.

Maar Van Aert houdt ook eens van iets anders. Zo reed hij dit jaar de Ronde van Zwitserland in plaats van de Dauphiné. Na vijf jaar op rij de Tour zou het voor Van Aert weleens tijd kunnen zijn voor iets anders. Daar denken ze ook bij Jumbo-Visma aan.

Van Aert naar de Giro?

Vooral de Giro zou iets zijn waar Van Aert wel voor zou open staan. "Alles is mogelijk, maar dan zal het aan de seizoensplanning liggen en hoe je die voorbereiding dan gaat doen", zegt ploegleider Marc Reef bij In de Leiderstrui. "Hij wil zelf wel graag, maar wanneer dat gaat zijn, dat is de vraag."

De plannen voor 2024 zullen al in de komende weken gemaakt worden. Of de Giro volgend jaar al op zijn programma zal staan, is echter de vraag. "Hij zal vast en zeker een keer de Giro rijden, maar welk jaar dat wordt."