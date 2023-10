Cross in Waterloo stevig afgebroken, Flanders Classics probeert meubelen te redden

Deze week kwam er enorm veel kritiek op de cross in Waterloo. Het hele circus moet voor een cross van een uur de grote Oceaan oversteken.

Het kost de ploegen bommen vol geld. Voor amper een uurtje wedstrijd moet alles en iedereen naar de Verenigde Staten trekken. Sommige ploegen haken zelfs af voor de cross in Waterloo.

Bart Wellens liet de keuze aan de renners, maar zag ook dat de grote massa niet naar de cross komt kijken. Voor het WK was er volk, voor de Wereldbekercross niet.

“En voor de Belgische fans voor hun tv moet je het ook al niet doen. De cross in Waterloo zondag is heel laat op de avond. Dan moet je al bijna een diehard fan zijn om te kijken”, klinkt het bij Jurgen Mettepenningen in Het Laatste Nieuws.

Organisator Flanders Classics probeert de meubelen wat te redden en zegt dat het een bewuste keuze was om het Amerikaanse deel van de kalender te beperken tot maar één Wereldbekercross.

“Er was wel degelijk interesse van andere locaties”, klinkt het. “Maar we wilden het net flexibeler maken. Nu kunnen de crossers kiezen: of ze reizen op voorhand af en combineren het met andere (kleinere) crossen, of ze gaan enkel op en neer voor de Wereldbekercross.”