Manager Lotto Dstny blijft werken met Arnaud De Lie: "Hij wil niet, maar het moet"

Lotto Dstny slaagde erin om Arnaud De Lie aan boord te houden. Hij tekende bij tot 2026 bij de ploeg van Stéphane Heulot.

Het was geen sinecure, want de interesse voor Arnaud De Lie was bijzonder groot, maar toch slaagde Stéphane Heulot, de manager van de ploeg, erin om De Lie aan boord tot houden tot eind 2026.

Iets waar ze bij Lotto Dstny ontzettend blij mee zijn. En dus moet er in de komende drie jaar hard gewerkt worden om de nodige progressie te maken, want op sommige dingen blijft De Lie bijzonder koppig in zijn oude gewoontes.

Dat liet Heulot zijn renner ook weten na de koers in Quebec en de Franco Belge. “Ik kan je onze recente berichtjes laten zien. Ik zei tegen hem, 'Arnaud, leg je handen onder het stuur in de sprint'”, klinkt het bij La Dernière Heure.

“En hij antwoordde altijd: 'Nee, als het bergop gaat, zet ik de handen bovenop het stuur'! Dat is zijn stijl. Hij heeft minder flexibiliteit in zijn lendenstreek. Hij heeft meer kracht op die manier. Dat is zijn manier. Maar het is iets wat we graag willen dat hij verbetert.”