Niels Albert verrast: "Als iemand de populariteit van de cross de hoogte kan injagen, dan is hij het"

Het crossseizoen is vorig weekend echt van start gegaan. Het was meteen spektakel van de bovenste plank.

De eerste cross van afgelopen week toonde meteen dat het spannende weekends kunnen worden. Eli Iserbyt zit goed in vorm, dat is volgens Niels Albert nu al duidelijk. Maar ook Thibau Nys is er helemaal klaar voor.

“Hij demarreerde in de laatste ronde, maar toen hij zag dat hij de kloof niet kon maken, hield hij snel zijn benen stil en ging hij in het wiel zitten waar hij zich kon herzetten. Daarna kon hij het afmaken in de sprint. Slim gedaan”, zegt Albert in Het Laatste Nieuws.

Hij lijkt klaar voor zijn grote doorbraak en kan volgens Albert veel betekenen voor de cross. “Zijn vader had een grote aanhang, hij heeft zelf ook veel supporters. Ik zeg al twee jaar: als iemand de populariteit van de cross opnieuw de hoogte kan injagen, dan is hij het. Thibau heeft alle troeven, hij is een mooie atleet én hij heeft vedette-allure.”

En Albert bedoelt dat heel erg positief. “Hij heeft een goeie babbel, hij is recht voor de raap, hij durft te zeggen waar het op staat, maar tegelijk blijft hij vriendelijk. Hij heeft ook uitstraling, met die tattoos en zo. Dat spreekt ook de jonge mensen aan.”