Sven Nys doet opvallende uitspraak over crossen in Amerika

Alle materialen en personeel voor één uur koers naar de Verenigde Staten brengen. Daar is deze week ontzettend veel kritiek op gekomen.

Voor velen is het een pleziertje voor Trek, één van de sponsors van Baloise-Trek Lions, de ploeg van niemand minder dan Sven Nys.

Op sociale media heeft Nys een pleidooi gehouden voor de cross in de Verenigde Staten. Na ons land zou het de plek zijn waar het meest gecrosst wordt.

Nys deed dan ook een opvallende uitspraak. “Er is na België geen land in de wereld waar zoveel crossen worden georganiseerd als in de Verenigde Staten”, liet vader Nys weten.

Hij komt met straffe cijfers af. “Alleen al in Wisconsin worden bijvoorbeeld ieder weekend vijftien veldritten gehouden. De mensen die dat mogelijk maken, wil ik allemaal bedanken. Zij verdienen het dat er tenminste één wereldbekermanche per jaar is.”

There is no country in the world that host as many cx races than in the U.S other than Belgium. For example only in Wisconsin they organize 15 races every weekend. I want to thank all those people who made this happen. They deserve to have at least a world cup every year. pic.twitter.com/5K24K7BMMM