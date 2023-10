Wout van Aert maakt duidelijke keuzes door concurrentie: "Ergens stopt het"

De kans dat we Wout van Aert en Mathieu van der Poel veel in de cross zullen zien is bijzonder klein. Zeker voor onze landgenoot.

Niels Albert vermoedt dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert pas in de maand december zullen te zien in de cross, al is dat helemaal geen probleem.

“Ik ken de programma's niet, maar ik heb geduld. Qua spanning zit het goed. De cross kan ook boeiend zijn zonder die mannen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Albert vermoedt zelfs dat Van Aert heel weinig zal crossen en dat heeft zijn redenen. “Ik zou dat begrijpen. Hij moet keuzes maken. Het is gewoon heel veel wat hij doet. Hij heeft rustmomenten nodig.”

Niet leuk voor de fans is dat hij zelfs de kampioenschappen zou laten vallen. “We willen toch allemaal dat Van Aert ooit de Ronde of Roubaix wint. Nu moet hij goed zijn én in het veld, én in de klassiekers, én in de Tour, én op het WK, én dan wil hij ook nog eens 'gravelen'. Ergens stopt het.”

En dus zullen er zeker accenten gelegd worden. “Hij moet het programma kiezen waarmee hij zijn belangrijkste doelen kan verwezenlijken. De concurrentie op de weg is moordend: als hij in het voorjaar een procentje beter kan zijn door minder te crossen, begrijp ik die keuze.”