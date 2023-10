BORA-hansgrohe heeft erg hoge verwachtingen bij komst ex-trainer van Wout van Aert

De overstap van performance coach Marc Lamberts naar BORA-hansgrohe is helemaal rond. De Nederlander krijgt bij de Duitse ploeg een grote rol.

Daags voor de Ronde van Lombardije bevestigde BORA-hansgrohe de transfer van Primoz Roglic, die de overstap maakt van Jumbo-Visma. Ook de komst van coach Marc Lamberts zat er al aan te komen, Wout van Aert en Lamberts hadden dat al bevestigd.

"Na acht jaar bij Jumbo-Visma, en nadat ik geschiedenis had geschreven door dit jaar alle drie de grote rondes te winnen, had ik het gevoel dat ik mijn eindstreep had bereikt", zegt Lamberts over zijn transfer naar BORA-hansgrohe.

Toonaangevende ploeg worden

"Ik ben altijd op zoek naar de beste mensen aan boord om het team succesvol te maken", zegt Dan Lorang, Head of Performance bij de Duitse ploeg. "Marc brengt tientallen jaren ervaring in topsport en coaching in het team en heeft gewerkt voor een van de succesvolste teams van de afgelopen jaren."

"Zijn multidisciplinaire aanpak vind ik erg leuk en ik geloof dat hij ons de komende jaren kan helpen een toonaangevend klassementsteam in de WorldTour te worden", zegt Lorang nog. Met Roglic en Lamberts wordt BORA-hansgrohe volgend seizoen een nieuwe uitdager voor de Tour.