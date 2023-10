Thibau Nys triomfeert nu ook in Waterloo, maar komt ook met verklaring voor slechte start

Thibau Nys heeft in Waterloo de eerste manche van de Wereldbeker gewonnen. Opnieuw een mijlpaal voor de jonge Nys.

Na zijn zege in Beringen was Thibau Nys een van de topfavorieten voor de zege in Waterloo. Maar hij vertrok bijzonder slecht. "In de eerste bocht werd ik helemaal naar buiten geduwd en kwam ik in het verkeerde spoor terecht", zei Nys achteraf.

"Toen ik in de verte keek, zag ik de eerste renners al optrekken", verwijst Nys naar Iserbyt. Maar op de steile klim koos Nys een ander pad en stak hij meteen 5 tot 6 renners voorbij. "Toen voelde ik dat ik heel goede benen had, want ik kon opschuiven zonder moeite en het tempo daarna gewoon doortrekken."

Enorme ontlading

Nys kwam na pech van Iserbyt alleen vooraan te zitten en hield hem ook af. Maar zegezeker was hij slechts in de laatste paar honderd meter. "Ik wist dat mijn voorsprong voldoende zou moeten zijn, maar ik had nog niet zoveel in die situatie gezeten."

"Pas toen ik op het einde van de slotronde over de brug kwam, geloofde ik dat ik zou winnen. Dat was een enorme ontlading." Nys voerde meteen een showtje op door zijn voorwiel op te trekken op een brug. Ook op de streep was de ontlading enorm bij Nys.