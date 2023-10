Jumbo-Visma doet wenkbrauwen fronsen met contract voor bijzonder jong toptalent

Met Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mitttet maken volgend seizoen al twee Noren de overstap van het opleidingsteam van Jumbo-Visma naar het WorldTour-team. Jørgen Nordhagen maakt in 2025 de overstap naar het hoofdteam.

De Nederlandse ploeg is ook altijd bezig met de toekomst en heeft volgens het Noorse TV2 de Noor Håkon Eiksund Øksnes (16) een contract gegeven. In 2024 en 2025 komt hij uit voor clubteam JEGG-DJR Academy, in 2026 maakt hij dan de overstap naar het opleidingsteam.

"Ik heb er altijd van gedroomd om voor de ploeg te rijden", zegt Øksnes zelf. "Je krijgt veel vertrouwen in het systeem van de ploeg, als je kijkt naar alle Noorse renners die er het buitengewoon goed doen."

Er komt ook wel wat kritiek op het feit dat WorldTour-ploegen nu al contracten beginnen geven aan 16-jarigen, die nog niet eens bij de junioren hebben gereden.

Volgens de Belgische podcaster Benji Naesen zou de UCI contact tussen renners en ploegen tot een bepaalde leeftijd moeten verbieden.

Jumbo-Visma just signed a U17 cyclist who will ride for a junior team before moving to the Jumbo-Visma Development team in 2026.



I'm not sure how I feel about signing long-term deals with riders before they reach the Junior years. 馃槵 https://t.co/tpEuuRZIGX