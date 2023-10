Opmerkelijke aanwinst: ex-militair met amper profervaring wordt ploegmaat van Wout van Aert

Lemmen werd pas dit seizoen prof bij het Amerikaanse Human Powered Health, dat na dit jaar stopt. In 2022 Lemmen hij een jaar bij het continentale VolkerWessels. De Nederlander maakte indruk op Jumbo-Visma en tekent er nu voor twee jaar.

"'Bart beoefent het wielrennen nog maar net als topsport. Daarvoor heeft hij een intensieve militaire opleiding gehad en combineerde hij wielrennen met een zware baan bij defensie. Dat triggert ons", zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

"Ondanks geringe training en begeleiding heeft hij interessante dingen laten zien in wedstrijden en getuigen zijn fysieke waarden van veel potentieel. We zijn heel benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen als hij kennis maakt met ons begeleidingsprogramma."

Ook Lemmen zelf is enthousiast over zijn overstap: "Ik kijk gigantisch uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn a-typische wielercarrière. Het was begin dit jaar al een grote verandering om van officier bij de Luchtmacht de overstap te maken naar fulltime profwielrennen."

Lemmen werd dit jaar onder meer vierde op het Nederlands kampioenschap op de weg, vijfde in het eindklassement van de Ronde van Slowakije en werd ook achtste in het Circuito de Getxo in Spanje.

New signing! ✍️



We have added a 27th rider to our squad for next year with the signing of Bart Lemmen. "Despite little training and coaching, he has shown interesting things in races, and his physical values show tremendous potential." 📈



