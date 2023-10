Primoz Roglic kijkt terug op vertrek: "Jumbo-Visma kon me dat gewoon niet geven"

Primoz Roglic vertrok ondanks een contract bij Jumbo-Visma toch naar het Duitse BORA-hansgrohe. Hij komt nu nog eens terug op de reden waarom.

Primoz Roglic reed al acht jaar bij Jumbo-Visma en had er nog een contract tot eind 2025, maar koos er dus toch voor om te vertrekken. Bij het Duitse BORA-hansgrohe wil hij opnieuw een gooi doen naar de eindzege in de Tour.

"Ik wil naar de Tour de France gaan, met de best mogelijke ondersteuning", zegt Roglic bij La Gazzetta dello Sport. "Dat wil zeggen dat zeven ploegmaats mij gaan kunnen helpen, en dat kon Jumbo-Visma mij gewoon niet geven", stelt Roglic nog.

Toch beseft Roglic dat hij misschien wel het beste team ter wereld verlaat om zijn droom na te jagen. "Ik denk niet dat ik naar een beter team ga, maar ik ben heel benieuwd wat de toekomst in petto heeft", zegt de Sloveen nog.

Geen goede ervaringen

Roglic had de laatste jaren geen goede ervaringen met de Tour. In 2020 verloor hij op de voorlaatste dag nog het geel aan Tadej Pogacar in een klimtijdrit op La Planche des Belles Filles. In 2021 en 2022 moest Roglic telkens opgeven na een val. Volgend jaar probeert hij het dus nog een keer.