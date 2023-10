Sven Nys duidelijk over zoon Thibau na twee zeges: "Dat is wat ik vooral niet wil"

Thibau Nys (20) wordt als de nieuwe prins van het veldrijden beschouwd na zijn overwinningen in Beringen en Waterloo. Maar volgens vader Sven Nys zit hij nog ver van het niveau van koningen Van der Poel en Van Aert.

Het veldritseizoen is pas twee weken oud, maar dat van Thibau Nys lijkt nu al niet meer stuk te kunnen. De 20-jarige Nys pakte zijn eerste profzege in Beringen, een week later won hij ook al zijn eerste Wereldbeker in Waterloo.

Van der Poel en Van Aert

Toch wil vader Sven Nys niet dat Thibau nu gaat zweven en hij wil vooral een hype vermijden. "Hij gaat ook nog vaak verliezen. Wat ik vooral niet wil, is dat men nu gaat vergelijken met Wout van Aert of Mathieu van der Poel", zegt hij bij HLN.

"Hij komt nog niet tot aan hun knieën en dat is ook niet nodig. Laat hem eerst proberen de mannen die nu aan de start staan het leven zuur te maken", zegt Nys nog. Het programma van Nys gaat nu ook niet op de schop door zijn goede vorm.

Thibau Nys zal elk weekend maar één cross rijden en staat bijvoorbeeld donderdag niet aan de start in Ardooie. Zondag in Overijse is hij er wel bij in Overijse, voor de eerste manche van de Superprestige.