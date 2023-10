Sven Nys wil niet zweven na twee zeges van Thibau Nys en wil zich strak aan het plan houden

Thibau Nys is als een komeet aan het nieuwe veldritseizoen begonnen met twee zeges. Maar vader Sven Nys waarschuwt om nog niet te gaan zweven.

De eerste profzege en de eerste zege in de Wereldbeker zijn altijd een ijkpunt voor veldrijders. Thibau Nys deed het in twee weken op zijn 20ste. Met die zege in de Wereldbeker werd hij na Van der Poel en Van Aert de jongste ooit.

Nadien viel Nys zijn vader Sven in de armen. "Ik denk dat hij dit zelf ook wel ziet als één van de mooiste zeges uit z’n carrière. Hij is al twee keer wereldkampioen geweest, maar dit is bij de profs. Dat is toch nog iets anders", zei Sven Nys bij HLN.

Vasthouden aan plan

De start van het seizoen was dus fantastisch met twee zeges, maar Sven Nys houdt zich aan de plannen die voor het seizoen gemaakt werden. "In principe rijdt hij nooit meer dan één wedstrijd per weekend. Hij gaat ook nog vaak verliezen."

En dus zal Nys donderdag niet aan de start staan in Ardooie, waar bijvoorbeeld Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout wel aan de start zullen staan. Zondag in de eerste manche van de Superprestige in Overijse staat Nys dan weer wel aan de start.