📷 Remco Evenepoel zet vrouw Oumi in de bloemetjes met 24ste verjaardag

Een heugelijke dag voor Oumi Rayane. De vrouw van Remco Evenepoel viert namelijk haar 24ste verjaardag.

Remco Evenepoel zette zijn vrouw Oumi Rayane op Instagram in de bloemetjes met enkele mooie woorden. "24 staat je geweldig. Ik ben je dankbaar voor je onvoorwaardelijke steun op de goede en kwade dagen. Ik hou voor altijd van jou", schreef Evenepoel.

Vorig jaar kon Oumi haar 23ste verjaardag nog vieren op de Malediven, tijdens hun huwelijksreis. Waar Remco en Oumi de 24ste verjaardag van Oumi vieren, is niet duidelijk. Evenepoel gaf wel aan dat hij na het vele reizen dit jaar graag thuis zou willen zijn.

Lombardije

Enkele dagen geleden zagen we in derde YouTube-video van Evenepoel hoe hij met Oumi nog de plek bezocht waar hij in 2020 viel in de Ronde van Lombardije. "Het is goed om het hoofdstuk af te sluiten. Daarom zijn we hier, om hier 100 procent van te herstellen", zei Evenepoel.