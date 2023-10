Sep Vanmarcke ziet nieuwe concurrent voor van Aert en co: "Kopman in de klassiekers"

Remco Evenepoel en Jasper Philipsen waren afgelopen seizoen de twee absolute smaakmakers onder de Belgische wielrenners. Echter ook de andere Belgen maakten heel wat indruk. Zo was bijvoorbeeld Arnaud De Lie het voorbije seizoen dé smaakmaker van Lotto Dstny. Hij pakte maar liefst tien zeges.

Na het moeilijke jaar 2022 waarin Lotto Dstny degradeerde uit de WorldTour, kende de Belgische ploeg dit seizoen een heuse wederopstanding met maar liefst 21 overwinningen. Daarmee eindigde het op de negende plaats in de WorldTour-ranking.

Een belangrijke factor in het succesjaar van Lotto Dstny was zonder twijfel Arnaud De Lie, die na zijn veelbelovend debuutseizoen bij de profs dit jaar helemaal doorbrak en zijn ploeg heel wat punten opleverde. Met de GP de Québec won hij in september ook zijn eerste wedstrijd op WorldTour-niveau.

VOLGEND JAAR TOUR DE FRANCE

Het 21-jarige toptalent uit Lescheret maakte met zijn prestatie heel wat indruk op voormalig collega-renner Sep Vanmarcke. De 35-jarige Vanmarcke denkt zelfs dat De Lie volgend jaar de concurrentie kan aangaan met Wout van Aert en co in de klassiekers, alsook een eerste keer zal proeven van de Tour.

"Arnaud De Lie heeft 10 koersen gewonnen dit jaar, inclusief een eerste World Tour-zege. En vaak deed hij dat met absolute overschot", aldus een lovende Vanmarcke bij Sporza Daily. "Volgend jaar zal hij ongetwijfeld de kopman zijn in de klassiekers en naar de Tour trekken. Ook daar zie ik hem meteen scoren."