Van der Poel en Van Aert nog minder in het veldrijden? Een logische keuze in een overvolle kalender

Wanneer en hoeveel crossen zullen Mathieu van der Poel en Wout van Aert dit seizoen rijden? Ze lijken er dit jaar minder dan ooit te gaan rijden.

Het laatste volledige crossseizoen van Wout van Aert dateert, mede door zijn zware val in de Tour in 2019, al van 2018-2019, bij Van der Poel is dan van 2019-2020 geleden. En er lijkt niet meteen verandering in te komen.

Van Aert is al 29, Van der Poel wordt het in januari. Heel veel topjaren en kansen liggen er niet meer voor hen in het voorjaar, waardoor de cross ook steeds minder belangrijk wordt. De laatste jaren kozen Van der Poel en Van Aert altijd voor een programma van zo'n 10 tot 15 crossen.

Overvolle kalender

Er wordt dan ook verwacht dat Van Aert en Van der Poel maar rond half december opnieuw het veld induiken, met een intensieve tussen kerst en nieuwjaar. Dat weten de organisatoren ook, waardoor er bijna iedere dag cross is.

Vanaf half december zijn er in de 23 daaropvolgende dagen maar liefst 13 crossen. Van der Poel en Van Aert zullen daarvan zeker niet alles rijden en daardoor zullen enkele organisatoren teleurgesteld achterblijven.

Ook de kampioenschappen die daarna volgen zijn een vraagteken. Van Aert liet vorig jaar al het BK schieten, dit jaar kan daar ook het WK begin februari bijkomen. Want alles staat in het teken van zo fris mogelijk aan het klassieke voorjaar te beginnen.

Programma kerstperiode veldrijden