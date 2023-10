Thibau Nys met problemen aan de start in Overijse: "Veel vraagtekens"

Thibau Nys is na zijn twee overwinningen in Beringen en Waterloo ook in Overijse een van de favorieten voor winst. Maar Nys kampt al enkele dagen met problemen.

Thibau Nys sloeg donderdag de kermiscross in Ardooie over om vol in te zetten op de cross van zondag in Overijse. Maar zijn terugreis vanuit de VS deze week verliep niet van een leien dakje. Zo miste Nys een overstap door een vertraging en moest hij langer in de luchthaven zitten. Maar ook op fysiek vlak komt Nys niet ongeschonden uit de VS. Hij kampt namelijk al enkele dagen met een verkoudheid. Nys beschouwt zichzelf dan ook niet echt als topfavoriet voor de eerste manche van de Superprestige in Overijse. "De vorm kan niet weg zijn, maar ik sta met veel vraagtekens aan de start vandaag. Het is de vraag hoe hard die verkoudheid mij zal belemmeren", zei Nys vooraf bij HLN. Een drie op drie zal dus niet vanzelfsprekend zijn voor Nys. Jarige Iserbyt En zo liggen er kansen voor de jarige Eli iserbyt, die voor het eerst kan winnen dit seizoen. Maar verder zijn er ook nog Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Laurens Sweeck. Iserbyt zal dus geen cadeaus krijgen op zijn 26ste verjaardag.