Opvallend: "Remco Evenepoel moet niet naar de Tour met de ambitie om die te winnen"

Remco Evenepoel trekt volgend jaar voor het eerst naar de Tour. Hij krijgt twee tijdritten om tijd te pakken, maar ook heel wat sterke tegenstanders.

Met 59 kilometer tegen de klok telt de Tour in 2024 weer heel wat tijdritkilometers. Want dit jaar waren er amper 22 tijdritkilometers. "De Tour moet Remco Evenepoel volgend jaar het beste liggen", zegt Dirk De Wolf bij Sporza Daily.

Vooral de eerste tijdrit van 25 kilometer moest Evenepoel liggen. Die is voornamelijk vlak. "Die tijdrit loopt over vlakke wegen en ziet er niet te lastig uit." Op de laatste dag is er nog een tijdrit van zo'n 34 kilometer tussen Monaco en Nice.

"Die is lastiger", zegt De Wolf. "Maar het is geen klimtijdrit zoals dit jaar waar Vingegaard heeft uitgepakt. Zelfs met de Turbie en de Col d'Eze zullen de toppers grotendeels op het buitenblad kunnen rijden."

Ambities

Qua ambitie voor Evenepoel is De Wolf ook duidelijk. "Hij moet niet naar de Tour met de ambitie om die te winnen. Hij moet aan de start komen met de ambitie om de anderen te verslaan", stelt Dewolf. En die tegenstand zal met Vingegaard, Roglic en Pogacar sterk zijn.