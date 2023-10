'Eli Iserbyt bereikt dan toch een akkoord over een belangrijk twistpunt'

Eli Iserbyt staat op 1 november dan toch aan de start van de Koppenbergcross, de eerste manche van de X2O Trofee. Er was een discussie over het startgeld, maar die lijkt nu van de baan.

Eli Iserbyt was in de voorbije vier jaar drie keer eindwinnaar van de X2O Trofee, maar toch had hij nog geen contract voor dit seizoen. Een discussie over het startgeld lag aan de basis, met 1 november als deadline. Want dan wordt de eerste manche gereden.

“Ik ben nog in onderhandeling met Golazo", zei Iserbyt afgelopen weekend bij HLN. "Misschien komen we er wel nog uit. Mocht ik niet kunnen starten in de X2O trofee, zou dat een spijtige zaak voor alle partijen zijn."

Akkoord gevonden

Maar volgens HLN zou er nu dan toch een akkoord gevonden zijn tussen alle partijen. Iserbyt staat woensdag dus gewoon aan de start van de Koppenbergcross. Iserbyt won die cross drie keer de voorbije vier jaar, enkel vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Lars van der Haar.

Voor de eerste manche van de X2O Trofee woensdag zijn er zaterdag nog de tweede manche van de Superprestige in Ruddervoorde en zondag de tweede manche van de Wereldbeker in Maasmechelen. In de Superprestige staat Iserbyt aan de leiding, in de Wereldbeker is hij tweede.