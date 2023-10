Jonas Vingegaard heeft gemengde gevoelens over Tour 2024: "Dat vind ik jammer"

Tourorganisator ASO heeft woensdagavond in Parijs het parcours voor de Ronde van Frankrijk van volgend jaar bekend gemaakt. De organisatie maakte hierbij enkele opvallende keuzes, wat zorgde voor verdeelde reacties. Ook titelverdediger Jonas Vingegaard zit met gemengde gevoelens.

Vooral in de derde week van de Tour staan er heel wat zware etappes in het programma, al gelooft Vingegaard wel dat dit in zijn voordeel kan spelen. “Ik denk dat het een mooi parcours is”, aldus de Deen bij Wielerflits. “Het zal heel zwaar zijn, zeker in de derde week. Ik denk dat het me goed zal liggen.”

Een stuk minder enthousiast was Vingegaard over de gravelrit die mee opgenomen werd in het parcours. De kersverse winnaar van de Vélo d’Or vreest dat hij hier wel eens minuten zou kunnen verliezen.

“Het is mooi, maar aan de andere kant kan je op een dag alles verliezen”, zo legt Vingegaard uit. “Als die dag een van de favorieten opeens vijf minuten verliest, zou ik dat heel jammer vinden. Als ploeg gaan we hier goed op moeten voorbereid zijn.”

STRIJD MET EVENEPOEL

Vingegaard zal het in de Tour hoogstwaarschijnlijk ook het pad van Remco Evenepoel kruisen. De Deen kijkt in ieder geval uit naar deze confrontatie. “Ik heb al een paar keer tegen Evenepoel gereden en kijk ernaar uit om dit opnieuw te doen. Ik denk dat het een mooie strijd wordt”, aldus Vingegaard bij VTM Nieuws.