Patrick Lefevere laat in zijn kaarten kijken voor de Tour: deze renner gaat al zeker niet mee

Patrick Lefevere bleef woensdagavond met een dubbel gevoel achter na de voorstelling van het parcours van de Tour de France 2024. De grote man Soudal Quick-Step ziet mogelijkheden voor Remco Evenepoel, al oogt het parcours wel bijzonder zwaar. Over één ding is Lefevere echter nu al zeker.

Het parcours voor 2024 biedt op het eerste zicht weinig opportuniteiten voor sprinters. Soudal Quick-Step zal dan ook zo goed als zeker geen pure sprinter meenemen naar Frankrijk. Tim Merlier lijkt dus al sowieso uit de boot te vallen.

"Er zit weinig variatie in het parcours. We nemen dan ook geen pure sprinter mee", aldus een heldere Patrick Lefevere bij HLN. "We kopiëren de andere grotere ploegen. Een sprinter plus een lead-out kan niet meer in een ploeg van acht renners met een klassementsman. We kunnen niet anders dan meegaan met die trend."

CONCURRENTIE VINGEGAARD

De Tour 2024 telt twee tijdritten van respectievelijk 25 en 34 kilometer. Dit speelt in het voordeel van Remco Evenepoel, al wil Patrick Lefevere zich nog niet rijk rekenen. "De tijdritten spreken in het voordeel van Evenepoel, maar ik denk dat onze Deense vriend (Vingegaard, red.) ook wel pap van tijdrijden heeft gegeten."

Lefevere wil vooral niet teveel druk leggen op de schouders van Evenepoel. "Hij is nog maar 24 jaar", benadrukt de manager van The Wolfpack. "In zijn eerste Tour moet Remco niets, alles mag."