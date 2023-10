Remco Evenepoel geeft zijn ongezouten mening over gravelrit in de Tour van 2024

Veel wat renners en ploegen hebben nu al schrik voor de gravelrit in de Tour van 2024. Hoe zit het bij Remco Evenepoel?

Remco Evenepoel zelf heeft geen al te beste ervaringen met gravel in koers. In 2021 bevatte de Giro ook een gravelrit met in totaal zo'n 30 kilometer aan gravel. Toen was dat over vier stroken, volgend jaar in de Tour zijn er dat 14.

Evenepoel schaart zich ook bij Richard Plugge en Patrick Lefevere, die een gravelrit in een grote ronde onnodig vinden. "Er worden al aparte events en kampioenschappen voor gravel georganiseerd. Ik vind het niet nodig", zei Evenepoel bij HLN.

Ervaring op gravel

Maar schrik heeft Evenepoel echter niet, omdat het ook maar om 14 stroken en 32 kilometer gaat. "Het zijn ook altijd de renners zelf die de risico’s creëren. Hoe zot je bijvoorbeeld door een bocht draait, daar hangt het van af... We zien het wel, wat het geeft."

En Evenepoel traint ook af en toe op grindwegen als hij in het Pajottenland is. Nu het zeker is dat er een gravelrit in de Tour van volgend jaar ligt, zal Evenepoel daar wellicht nog een paar keer langsgaan.