Wout van Aert houdt pleidooi voor Wout van Aert: "Geen sprake van"

Wout van Aert wil graag eens de Giro rijden, maar de Tour is nog altijd een van de hoofddoelen van Jumbo-Visma. Maar de Olympische Spelen staan net na de Tour op het programma.

Welk programma rijdt Wout van Aert in 2024? Bij Jumbo-Visma zelf wordt het ook nog een hele puzzel om ook de voorkeuren van Van Aert te laten rijmen met de doelen van Jumbo-Visma. Bij de Nederlandse ploeg staat de Tour wellicht opnieuw helemaal bovenaan de doelstellingen.

Van Aert lijkt echter zijn focus te leggen op de Olympische Spelen, vooral de wegrit. Die wordt twee weken na het einde van de Tour gereden in Parijs. Van Aert zal een week eerder, zes dagen na het einde van de Tour, wellicht ook de Olympische tijdrit rijden.

Olympische wegrit

In 2021 werd Van Aert tweede in Tokio, volgend jaar wordt hij in september 30 jaar. Dit zal wellicht zijn beste kans zijn om de Olympische titel te pakken. Dat vindt ook Michel Wuyts, die stelt dat Van Aert voluit moet gaan voor de wegrit in Parijs.

"275 kilometer lang, door de Chevreuse en drie keer bergop over de klinkers van Montmartre. Bochtig, hoekig, lastig. Veel meer dan Philipsen of De Lie ben jij onze olympische man. Nog een titel laten aan godbetert Laporte? Geen sprake van."