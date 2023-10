Een grote opluchting: Belgische pechvogel krijgt toch goed nieuws na rampseizoen

Amaury Capiot (30) kende dit seizoen bijzonder veel pech, maar kan toch opgelucht ademhalen. Maar hij kreeg toch een contractverlenging bij zijn ploeg.

Amaury Capiot kende in 2022 een topseizoen met twee zeges in Frankrijk, maar dit jaar was een rampjaar voor de Belgische sprinter. In maart werd hij geopereerd aan zijn rechterknie, in juni was er dan een operatie aan zijn linkerknie.

Daardoor kon Capiot maar eind augustus weer wedstrijden rijden en dat terwijl hij een aflopend contract had bij Arkéa-Samsic. Door zijn lange tijd buiten strijd kon Capiot ook geen topresultaten meer neerzetten in 2023.

Vertrouwen

Maar toch kreeg Capiot een nieuw contract voor 2024 en 2025. "Het is een teken van vertrouwen. Ik voel me zeer op mijn gemak bij deze ploeg. Het voelt toch een beetje aan als een tweede familie. Ik hoop nu weer mijn oude niveau aan te tikken. Dit was al het geval in de voorbije Tour of Guangxi en dat stelde me toch gerust."

"Amaury is in een paar jaar uitgegroeid tot een van de belangrijke schakels binnen de ploeg", zegt teammanager Hubert aan. "Hij is in staat om verschillende rollen op zich te nemen. Dat is zijn kracht. Hij kan winnen als de kans zich voordoet, maar is bovendien ook een waardevolle ploeggenoot. Hij wordt door iedereen gewaardeerd, vanwege zijn professionele instelling en bescheiden karakter."