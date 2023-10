Toon Aerts nam besluit in laatste maanden voor comeback: "Geen tijd te verliezen"

Toon Aerts is stilaan weer renner. Hij moet nog wachten tot februari om opnieuw wedstrijden te mogen rijden, maar qua trainingen gaat het wel stilaan naar het oude niveau.

Toon Aerts staat al sinds februari 2022 aan de kant nadat hij positief testte op letrozole metabolite. Eind augustus werd zijn schorsing van twee jaar definitief, waardoor Aerts op 17 februari in Sint-Niklaas zijn rentree mag maken.

Maar ondertussen is Aerts wel alweer volop aan het trainen voor zijn comeback. "Onlangs ben ik met een nieuwe trainer begonnen, opnieuw krachttrainingen opgestart. Eigenlijk gewoon bezig zijn zoals een prof dat doet. Trainen is opnieuw het belangrijkste van de dag geworden", zegt Aerts bij LAMBERT & ALBERT.

Gestopt met lesgeven

Begin dit jaar gaf Aerts ook les in een middelbare school, maar na vorig schooljaar is hij daar ook mee gestopt. "De combinatie was te moeilijk", zegt Aerts. "Sommige mensen zullen daar mee lachen, want veel sporters moeten die combinatie wel doen, maar ik voelde dat ik niet genoeg herstelde van mijn trainingen."

Aerts is intussen 30 en beseft ook dat zijn carrière niet heel lang meer zal duren. "Ik heb geen jaren meer om er weer in te komen. In die drie crossen die ik rijd (Sint-Niklaas (17/2), Brussel (18/2) en Oostmalle (25/2), wil ik ook al goed presteren. Dus geen tijd te verliezen."