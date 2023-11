Eindelijk prijs voor ons land: Pech beslist epische modderclash tussen Belgen op EK

Op het EK in het Franse Pontchâteau kregen we een bijzonder zware zondag. Door het stormweer waren alle races van zaterdag een dagje uitgesteld en dus was het de hele dag lang knallen tegen de elementen. Zo ook bij de beloften.

In de beloftenreeks voor mannen kregen we eindelijk Belgisch succes op dit EK in het Franse Pontchâteau. De Belgen toonden zich meteen bij de beteren en al snel kregen we afscheiding tussen de kop van de koers en de rest.

Jente Michels ging er als eerste vandoor, iets voor halfweg koers kreeg hij het gezelschap van landgenoot Emiel Verstrynge. Samen reden ze steeds verder weg van de rest van de koers, waardoor ze het onder elkaar mochten uitmaken wie goud en wie zilver zou pakken.

Een lekke band in de laatste ronde bij Verstrynge maakte uiteindelijk het verschil. Michels kon meteen vijftien seconden pakken en zo was het boeken toe wat de race betreft. Wel een knap een-tweetje voor de Belgen.

De Fransman Lelandais kon beslag leggen op de derde podiumplaat, Huybs kwam daarvoor net tekort. Met Van De Putte (5) en Lauryssen (9) eindigden er nog twee andere Belgen in de top-10. We zagen ook nog drie andere Fransen in de top-10.