Niet iedereen is overtuigd dat klassementsman Wout van Aert straks in de Giro opduikt: "Ik moet het allemaal nog zien"

Wout van Aert zou het dan toch eens als klassementsman gaan proberen. De Giro moet hiervoor een eerste test worden, als we de geluiden uit Italië mogen geloven.

Doen we dat ook? In het Cycloo Wielercafé is Sebastian Langeveld eerder een non-believer. "Voor mij is het een gerucht. Het is een gerucht van La Gazzetta dello Sport, uit Italië. Ik moet het allemaal nog zien", hecht de ploegleider van EF weinig waarde aan alle verhalen hieromtrent.

© photonews

Het enige wat echt telt is wat Wout van Aert en Jumbo-Visma beslissen. De Nederlandse ex-renner denkt dat dit nog wel anders kan uitdraaien dan wat we tot dusver hebben gehoord. "Ik zou niet verbaasd zijn als de programma's bekendgemaakt worden en er op dat van Van Aert geen Giro staat."

© photonews

Ook Niki Terpstra reageert op de ontwikkeling dat Van Aert voor het klassement naar de Giro zou trekken. "Een aparte ontwikkeling. Als je na de klassiekers de Giro eraan moet plakken en die serieus moet voorbereiden als klassementsrenner... Onmogelijk is het niet, maar het lijkt me een pittige opgave."