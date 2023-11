Haalbaar? Man van de regelmaat wil "drie klassementen winnen"

Eli Iserbyt cijferde zich op het EK veldrijden in Pontchâteau een beetje weg voor ploeg- en landgenoot Michael Vanthourenhout. In de klassementen is hij ondertussen wél goed bezig. En hij heeft nu ook zijn ambities duidelijk gemaakt.

De ondertussen 26-jarige Eli Iserbyt kreeg na zijn zesde plek op het EK nog de nodige kritiek over zich heen, omdat hij alweer niet meedeed voor de prijzen op een kampioenschap. In de klassementen is en blijft hij door zijn regelmaat wél een man om rekening mee te houden.

De erelijst van Eli Iserbyt? Een Europese titel, in Rosmalen in 2020. Verder is er ook twee keer brons op het WK, een keertje zilver op een EK en een keertje zilver op een BK. Op zich geen slechte cijfers voor Iserbyt.

Regelmaat

Maar het moet gezegd: de renner is vooral een man van de regelmaat. En wie vrij veel crossen wint, die zou toch ook eens op een bepaalde dag moeten truitjes pakken lijkt het wel. Want in de breedte is de kwaliteit er zeker wel.

© photonews

Iserbyt is al een paar jaren de 'best of the rest' als van Aert, van der Poel en Pidcock er niet zijn. Hij won de voorbije vier seizoenen samen liefst 39 crossen en heeft ook dit seizoen al onder meer drie op drie in de Superprestige.

Vier keer het eindklassement in de X2O-trofee, 1x de Superprestige en 1x de Wereldbeker pakte hij in het verleden al. En daar wil hij dit seizoen naar eigen zeggen nog eens een hattrick aan toevoegen, al zal dat niet makkelijk worden. Toch staat hij er momenteel zeker niet slecht voor, als we even naar de klassementen kijken.

Superprestige

1. Eli Iserbyt 45

2. Laurens Sweeck 31

3. Michael Vanthourenhout, Lars Van der Haar, Kevin Kuhn, Gerben Kuypers 27

X2O-trofee

1. Thibau Nys

2. Lars van der Haar 22'

3. Eli Iserbyt 32'

Wereldbeker

1. Lars van der Haar 91

2. Eli Iserbyt 82

3. Pim Ronhaar 79

Lars van der Haar liet al weten dat hij (minstens) twee manches in de Wereldbeker aan zich voorbij zal laten gaan, terwijl Iserbyt in de Superprestige al bijna een hele cross voorsprong heeft. Enkel in de X2O-trofee moet hij voorlopig Thibau Nys aan de leiding laten.

Of een unieke hattrick mogelijk is? Dat zal de komende weken en maanden nog moeten gaan blijken. Maar de start en de goede aanzet is alvast gegeven.