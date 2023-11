Allen daarheen om Van Aert & co aan te moedigen? De Tour van 2025 wordt voor Vlaamse fans wel héél bijzonder

Wout van Aert was de voorbije edities steeds één van dé smaakmakers uit de Tour. In 2025 kunnen de Belgische wielrenners die de ambitie hebben om zo'n rol op te eisen dat doen voor de ogen van vele fans.

Neen, we hebben er voorlopig geen weet van dat de Tour de France van 2025 naar België zou komen. Maar alleszins gaat de Tour wel heel dichtbij komen. "In 2025 zullen de regio's Hauts-de-France, het departement Nord en de Europese metropool Lille de start zijn van de 112e editie van de Tour de France", kondigt de ASO aan.

VLAAMSE FANS WELLICHT MASSAAL NAAR TOUR DE FRANCE

Dat doet het in een communiqué. De eerste twee genoemde regio's liggen aan de grens met Vlaanderen. Lille ligt dan weer op amper een halfuurtje van het West-Vlaamse Kortrijk en is gemakkelijk bereikbaar met de TGV. De Vlaamse wielerfans kennende zullen zij dus in grote getalen de relatief korte verplaatsing maken.

Verwacht u dus maar aan veel Vlaamse vlaggen en extra aanmoedigingen voor de Belgische renners bij de Grand Départ in 2025. Meer informatie wordt in principe aan het einde van de maand onthuld.