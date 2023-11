Minder manches in de Wereldbeker als oplossing? "Vooral in België drastisch ingrijpen"

De discussie over de toekomst het veldrijden blijft maar duren. De Wereldbeker, de overvolle kalender en de vele klassementen. Allemaal zijn ze voer voor discussie.

Vooral de Wereldbeker zorgt de laatste weken voor beroering. Zijn er te veel manches en eist de Wereldbeker te veel plaats op de kalender op? Met veertien manches zijn er zes manches meer dan enkele jaren geleden.

Velen willen een terugkeer naar zo'n acht manches, waarvan dan één of maximaal twee in België. Dit seizoen zijn er zes manches in België, nl. Maasmechelen, Dendermonde, Namen, Antwerpen, Gavere en Zonhoven.

Iets meer dan 40% van de wereldbekermanches in België, dat zijn er toch veel te veel. Ook al is het veldrijden nog altijd het populairst in Vlaanderen. Als er geknipt moet worden in het aantal manches, dan zal dat vooral drastisch in België moeten zijn.

Meer ondersteuning van de UCI

Want de Wereldbeker moet er vooral zijn om de grootste crossen in Europa (en de VS) te bundelen. Met twee manches in Frankrijk, één in Ierland, Italië en Spanje en de VS is er al een stap in de goede richting. Een manche in Zwitserland en Duitsland zou nog voor meer diversiteit zorgen.

Maar dan moet het ook haalbaar zijn voor renners. De kostprijs van de manches in de VS en Ierland ligt namelijk heel hoog. Wie niet in de top drie eindigt van die manches, maakt al bijna verlies. Extra prijzengeld of een compensatie lijkt dan een oplossing te zijn.

De veldritcommissie van de UCI komt deze week samen over onder meer de Wereldbeker. Of er daar iets beslist zal worden over de toekomst van de Wereldbeker, is niet duidelijk. Maar er moet toch stevig nagedacht worden over de toekomst.