Tadej Pogacar heeft besluit genomen over Giro-deelname in 2024

De Giro wil maar al te graag enkele toppers aan de start in 2024. Wout van Aert lijkt wel toe te happen, bij Tadej Pogacar is dat niet zo.

Tadej Pogacar moest de voorbije twee jaar het onderspit delven tegen Jonas Vingegaard in de Tour. Er was dan ook wat speculatie over een eventuele deelname aan de Giro van de Sloveen. Maar dat lijkt hij nu zelf uit te sluiten.

"De Giro betwisten is een van mijn dromen, maar ik kan er nu nog niets over zeggen. In december bepaal ik met mijn coaches mijn wedstrijdprogramma. Maar het zou kunnen dat ik te veel verplichtingen heb voor de Giro", zegt hij bij Cyclingnews.

Focus op de Tour

"De Tour is een nog grotere wedstrijd. Als je kans wil maken op de eindoverwinning, moet je je daar volledig op concentreren. Je moet de Giro met respect benaderen en daarom is het belangrijk om te weten of ik in topvorm aan de start kan verschijnen."

"Ik heb de Tour nu vier keer gereden en kwam er twee keer uit als winnaar. Als we het over grote rondes hebben, is de Tour elk jaar mijn hoofddoel", zei de Sloveen nog. Nog geen Giro-debuut in 2024 dus voor Pogacar.