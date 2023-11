Sven Nys vreest rampscenario: "Dan ben je gewoon de pineut"

Net als bij alle teams staat ook Baloise Trek Lions voor een logistieke uitdaging wat de cross in Dublin betreft. Slechts twee renners dubbelen dit weekend.

Bij de mannen staat zaterdag enkel Lars van der Haar aan de start van de X2O Trofee in Kortrijk. Hij slaat zondag de Wereldbeker in Dublin ook over. Thibau Nys en Pim Ronhaar rijden enkel in Dublin, Joris Nieuwenhuis neemt rust.

Bij de vrouwen dubbelt Lucinda Brand wel en ook belofte David Haverdings staat in beide crossen aan de start. Maar gemakkelijk is die dubbel niet, dat vertelde ook Bart Wellens al.

Fietsen grootste zorg

"Het is niet gemakkelijk", zegt Sven Nys. De renners kunnen per vliegtuig de verplaatsing maken, maar het materiaal op minder dan 24u van Kortrijk in Dublin krijgen is dat wel. "We krijgen nooit álle benodigdheden van Kortrijk naar Dublin. Dat is onmogelijk."

Elke renner heeft normaal vier fietsen, maar eerder deze week zijn al twee fietsen van Brand en Haverdings vertrokken naar Dublin. In Kortrijk zou dat zaterdag niet voor problemen mogen zorgen, maar zondag in Dublin wel door de vele voorspelde regen.

"Als je materiaalpech hebt met een fiets, of je moet per ronde twee keer wisselen, ben je de pineut", stelt Nys nog. Thibau Nys en Pim Ronhaar hebben wel gewoon vier fietsen ter beschikking in Dublin.