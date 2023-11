Bart Wellens neemt zijn voorzorgen: "Al sinds deze zomer mee bezig"

Ook bij Circus-ReUz-Technord keken ze vreemd op toen ze de crosskalender onder ogen kregen. Bart Wellens nam alvast de nodige voorzorgen.

In Kortrijk en in Dublin crossen in hetzelfde weekend. Een haast onmogelijke opdracht op logistiek vlak voor de ploegen in het veldrijden, met alle gevolgen van dien.

“Beide crossen hebben hun plaats op de kalender, maar de transfer in zo'n korte tijd is eigenlijk onverantwoord”, zegt Bart Wellens van Circus-ReUz-Technord bij Sporza.

“Ik ben er al sinds deze zomer mee bezig”, gaat hij verder. De ploeg nam meteen de nodige voorzorgen om te zorgen dat niemand in de problemen kwam.

“Wij hebben geen renners die beide crossen rijden, maar het materiaal moet wel tot daar geraken, natuurlijk”, stipt Wellens het grootste probleem aan.

En daar vond Wellens een gepaste oplossing voor. “Onze mechanieker en een verzorger zijn met ons voertuig na de wereldbeker van Troyes al doorgereden naar Dublin. Die nemen ook de boot in Cherbourgh. Anders moesten ze door Groot-Brittannië en dat is praktisch geen lachertje.”