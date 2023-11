Pauwels Sauzen-Bingoal komt met verrassende update over blessure Michael Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout viel zwaar in de laatste ronde van de cross in Kortrijk. Maar de Europese kampioen kan zondag normaal toch rijden.

Michael Vanthourenhout greep meteen naar zijn schouder na zijn valpartij in Kortrijk. Hij hield zijn arm in de positie alsof er iets met zijn sleutelbeen was. De Europese kampioen werd naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

Er werd gevreesd voor een zware blessure, maar die vrees was ongegrond. Volgens ploegdokter Frank De Winter werd er een gedeeltelijke ontwrichting rond zijn rechtersleutelbeen vastgesteld, maar geen breuken.

"Als het herstel en de reis naar Ierland voorspoedig verlopen, komt Michael morgen in de wereldbekermanche in Dublin opnieuw in actie", klinkt het nog in de mededeling van de ploeg.

Voor zowel Vanthourenhout als Pauwels Sauzen-Bingoal is dat wellicht een grote opluchting. Door maagproblemen moest Vanthourenhout namelijk de crossen in Dendermonde, Merksplas en Troyes missen.

If recovery and the trip to Ireland go well, Michael will be back in action tomorrow in the #CXWorldCup race in Dublin ☺️



(2/2) — Pauwels Sauzen - Bingoal (@PS_BG_CT) November 25, 2023