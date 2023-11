Paul Herygers gaat los op renner die uiteindelijk knap tiende wordt: "Had nooit het vliegtuig mogen nemen"

Europees kampioen Michael Vanthourenhout kwam zaterdag zwaar ten val tijdens de cross in Kortrijk. Het was dan ook een half mirakel dat hij zondag alsnog in Dublin aan de start stond. En zie, hij werd zelfs tiende.

Michael Vanthourenhout viel zwaar in Kortrijk op een moment dat hij eigenlijk op weg leek naar de zege. Brute pech voor de 30-jarige Belg, die zwaar geblesseerd leek. Er werd bij het zien van de beelden gevreesd voor een sleutelbeenbreuk of een schouderblessure. De crosser werd meteen naar het AZ Groeninge gebracht voor onderzoek.

Een dagje later bleek alles beter dan verwacht te zijn meegevallen. Vanthourenhout ging mee het vliegtuig op naar Dublin en reed uiteindelijk - na een moeilijke openingsfase - zelfs nog naar een knappe tiende plaats in de Wereldbeker van Dublin. Hij finishte op anderhalve minuut van winnaar Pim Ronhaar.

© photonews

In de eerste ronde zat Vanthourenhout in Dublin na een slechte start meteen helemaal achteraan, trekken aan het stuur was te moeilijk. En dus was Paul Herygers meteen duidelijk tegen Telenet Play Sports: "Ik had hem genoemd als kandidaat, maar ik heb er met mijn klak naar gesmeten blijkbaar."

"Het lijkt niet te gaan. Hij kan er misschien nog doorheen rijden, hij heeft toch competitie te kort. Laat hem zijn gang gaan. Hij had nooit in dat vliegtuig moeten stappen. We wisten er niets van en ineens kwam hij door het deurtje gekropen. De verbazing was heel groot, hij had de kans om er niet bij te zijn. Hij moet er zelfs op een of andere manier in geloofd hebben."