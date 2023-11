Wout van Aert heeft er - als hij zelf dan toch toehapt - weer een nieuwe en bijzonder stevige concurrent bij

Het is enkel nog wachten op het moment dat Wout van Aert formeel toehapt. De concurrenten staan inmiddels al op hem te wachten als hij voor een Giro-deelname gaat.

Ondertussen gaat haast iedereen er wel van uit dat Wout van Aert aan de start van de Giro zal staan, mét klassementsambities. Al heeft hij dat zelf nog met niet zoveel woorden uitgesproken. Wel heeft Van Aert al te kennen gegeven dat hij ernaar uitkijkt om het seizoen eens op een andere manier in te vullen.

Als Van Aert effectief voor een klassement gaat, zal het in de bergen uitkijken zijn voor Michael Woods. Dat is gebleken tijdens een interview van de Canadees bij BICI.Pro. Er werd hem eigenlijk gevraagd of de Waalse klassiekers nog doelen zijn voor hem. "Ja, absoluut. Ik ben echt op die koersen gefocust."

© photonews

"Maar de Ronde van Italië is volgend jaar voor mij het grote doel", verrast de nummer 2 uit Luik-Bastenaken-Luik 2018 nadien. "Ik zal in topvorm moeten zijn voor de start van deze koers." Woods is het eerder gewend om op ritten te mikken, al weet je nooit als het deelnemersveld tegenvalt. In 2017 eindigde hij zevende in de Vuelta.