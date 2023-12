Belg die als enige de veldritwetten tart heeft plots een band met Wout van Aert: "Tweede keer dat ik dat kan zeggen"

Een band hebben met Wout van Aert, dat wil iedereen wel. Voor vele Belgen in veldritland is het een concurrent van jewelste die erbij komt. Maar Thijs Aerts, die ziet Van Aert graag naar de cross komen.

Zeker als het in Essen is. In 2021 won Van Aert daar voor Thijs Aerts. Spoel een paar jaar door en Aerts haalt opnieuw het podium in de Robotland Cyclocross na winnaar Van Aert. "Ik had deze week de startlijst gezien en dan begin ik uit te rekenen wat mogelijk is. Mits een goede dag was het mogelijk om met Wout op het podium te staan."

Een deelnemende Van Aert in Essen lijkt wel een goed voorteken te zijn voor de podiumkansen van Aerts. "Het is de tweede keer dat ik kan zeggen dat ik in Essen na Van Aert het podium haal. Ik ben wel tevreden dat ik dat kan zeggen en het is ook het hoogst haalbare."

AERTS OP ADRENALINE VOORBIJ VAN AERT

Eens de broer van Toon vooraan geraakte, stoomde hij meteen op adrenaline Van Aert voorbij. "Ik voelde dat ik in mijn ritme zat en dan moet je niet twijfelen." Een Loockx bijvoorbeeld zat dan al op zijn limiet. "Dan moet je een tandje bijsteken en hem eraf rijden."

"En op de rechte stukken profiteren van Wout die dan op kop kan rijden en je wagonnetje aanpikken", gaat Aerts verder. "Dat lukte redelijk goed. Daardoor was de kloof met Lander Loockx gemaakt en had ik mijn podiumplaats vast. Op het moment dat je voelt dat je zijn snelheid niet kunt houden, moet je gewoon de knop omdraaien."

VAN MODDER IN ESSEN NAAR SNEEUW IN VAL DI SOLE

Vlak voor de lastige sneeuwcross in Val di Sole is het best je niet te wagen aan een uitputtende modderslag. Zo denkt haast iedere veldrijder, maar Thijs Aerts lapt die theorie aan zijn laars. Hij is de enige die de dubbel Essen - Val di Sole doet en vliegt zaterdagavond nog naar Italië. Iets na 21 uur vertrekt zijn vlucht vanuit Charleroi.

"We doen ons best om het vliegtuig te halen en dan komt dat wel in orde. Om twintig voor elf landen we normaal en mijn hotel ligt op tien minuutjes van de luchthaven. Het was hier 'stoempen' door de modder en morgen zal het op sneeuw en ijs te doen zijn. Ik heb wel het gevoel dat ik dat laatste goed moet kunnen."