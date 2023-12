Wout van Aert openhartig "Ja, ik voel de teleurstelling bij de mensen"

Wout van Aert maakte in Essen zijn rentree in het veld. Maar er staan nog maar zeven crossen op zijn programma.

In Essen bevestigde Wout van Aert dat hij het BK en WK veldrijden dit jaar zal overslaan. Hij komt dit seizoen nog maar zeven keer in actie in het veld, begin januari zet hij zijn crossfiets alweer aan de kant.

Maar de cross de rug toekeren doet Van Aert niet helemaal. Maar hij moet natuurlijk wel keuzes maken om in het voorjaar top te zijn. En een piek richting het WK veldrijden in februari past daar dan niet in.

"En ja, ik voel de teleurstelling bij de mensen over het feit dat ik weinig cross. Ik vind het zelf ook jammer, maar ik wil in april op mijn best zijn", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Het WK veldrijden, waar Van Aert tweede werd, zorgde voor een mentale weerslag bij Van Aert. Hij voelde zich in april van dit jaar al uitgedoofd. Daarom kiest hij nu dus voor een andere aanpak, met minder crossen.