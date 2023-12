Wout van Aert onthult welke Belg hij een echte vriend kan noemen in het peloton

Wout van Aert is op dit moment met Jumbo-Visma op stage in Spanje. En daar moet hij het stellen zonder zijn goede vriend Nathan Van Hooydonck.

Door zijn hartproblemen moest Nathan Van Hooydonck een punt zetten achter zijn carrière. Van Hooydonck was één van de trouwe luitenanten van Wout van Aert in het klassieke voorjaar.

Van Aert gaat hem dan ook zeker missen. "Zeker zijn ingesteldheid", zei Van Aert bij De Rode Lantaarn. "Hij was iemand die zich altijd voor de volle honderd procent smeet en zo de anderen ook extra moraal wist te geven."

"Nathan was zelfs professioneler dan mezelf, en daar had ik enorm veel respect voor", zei Van Aert nog. Maar Van Aert heeft ook nog andere vrienden in het peloton, ook buiten zijn ploeg Jumbo-Visma.

"Als ik één iemand moeten aanduiden die ik echt als vriend kan beschouwen, dan zeg ik Yves Lampaert", zei Van Aert nog. Met Lampaert deelde Van Aert tijdens het EK in Nederlander een kamer.