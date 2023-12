Bondscoach weet perfect waarom Mathieu van der Poel olympische wegrit zal winnen

Volgend jaar worden in Parijs de Olympische Spelen afgewerkt. Ook Mathieu van der Poel zal er van de partij zijn.

Het wordt een druk 2024 voor de renners. Niet in het minst voor Mathieu van der Poel. Al zou het voor de Nederlander wel eens een heel drukke zomer kunnen worden. Van der Poel zal normaal naar de Tour de France trekken. Bondscoach Gerben de Knegt mikt op de wegrit van de Olympische Spelen, maar zijn toprenner zal ook het mountainbiken willen rijden.

Voor De Knegt is het vooral op de weg dat Van der Poel kan uitpakken. “Bij het mountainbiken wint eigenlijk altijd de beste. Maar met Mathieu zijn achtergrond en dat Vlaams-achtige parcours in Parijs, gaat hij normaal ook altijd dichtbij de olympische wegtitel zijn”, klinkt het bij WielerFlits.

Bovendien mogen er niet veel renners meedoen, waardoor het landenspel een veel beperkte invloed zal hebben. “Zeker als dat veld maar zo klein is. Dan speelt ploegtactiek veel minder een rol. Als hij goed is, gaat niemand hem er daar af rijden. Daar geloof ik niets van. En dat voelt hij zelf natuurlijk ook. Net dat maakt de keuze zo lastig. Met kiezen had hij voorheen veel moeite. De laatste jaren is dat minder het geval en kijk eens wat hem dat heeft opgeleverd”, besluit De Knegt.