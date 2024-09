Mathieu van der Poel bevestigt dat er sprake is van een factor die je bij hem helemaal niet zou verwachten

Mathieu van der Poel vierde zijn eerste zege in lange tijd best uitgelaten. Een factor die je haast nooit met hem zou associëren was wel degelijk aanwezig: de druk.

Terwijl hij een stevige vuist balde kwam Van der Poel over de streep. Dit betekende wel meer dan zomaar een ritje winnen in een kleine rittenkoers. Dat kwam ook tot uiting in zijn reactie achteraf. "Het is geweldig om de eerste etappe te kunnen winnen. Het is een tijdje geleden dat ik nog een koers gewonnen heb." Meer dan vijf maanden, om precies te zijn.

Nu die lange droogte is beëindigd, kan hij de beleving ten volle laten doordringen. "Ik had veel plezier op de fiets, het was een fantastische etappe. De laatste keer dat ik in Luxemburg was, was voor het WK veldrijden van 2017. Ik ben blij om terug te zijn." Dat hoort ook zo, want de organisatie bedient hem qua parcours best wel op zijn wenken.

Van der Poel treft punchersfestival aan

Het is in Luxemburg een punchersfestival; het hoeft dus niet de laatste ritzege van Van der Poel te zijn. "De volgende dagen zien er op papier ook lastige ritten uit. Ik kijk er naar uit." Van der Poel gaat ook aan de leiding in het klassement, maar heeft amper twee ploegmaats over. "Jammer genoeg zijn er een paar ploegmaats uitgevallen door ziekte. Het zal dus moeilijk zijn om de koers te controleren."

Een ramp is dat zeker niet, want Van der Poel zit niet met klassementsambities in zijn hoofd. "Ik kwam naar Luxemburg met het doel om een etappe te winnen. Dat is mij al meteen gelukt. Deze overwinning neemt de druk wat weg voor wat nog moet komen." Die laatste uitspraak is wat we van het interview onthouden: Van der Poel die zelf de aanwezigheid van druk aanhaalt.

Druk valt weg bij Van der Poel door zege

Normaal geeft hij steeds een ontspannen indruk en lijkt het of alles van hem afglijdt. Het toont aan dat het toch wel belangrijk was om te winnen in Luxemburg, want Van der Poel is het niet gewend om een lange periode zonder zege of zelfs zonder knalprestatie door te maken. Dat die druk nu wegvalt, geeft goede hoop voor het WK.