Sven Nys kijkt vreemd op van uitspraak Wout van Aert: "Dan hang je beter je fiets aan de haak"

Wout van Aert won in Heusden-Zolder voor de 50ste keer een veldrit die behoort tot een klassement. Maar heel veel waarde heeft winnen in het veld niet meer voor hem.

Wout van Aert is de laatste jaren uitgegroeid tot een wereldtopper op de weg, het veldrijden is slechts een uitstapje geworden in de winter. Dit seizoen stelde hij zichzelf ook geen doelen, want Van Aert rijdt geen kampioenschappen.

Ook winnen is voor Van Aert niet echt een doel meer, bleek na zijn zege in Heusden-Zolder. "Een zege betekent niet zoveel als vroeger, maar het doet altijd deugd om in de kerstperiode te crossen," zei hij achteraf.

Speciaal gevoel

Sven Nys keek wat raar op van de uitspraak van Van Aert. "Het is wel intens, de mensen leven met hem mee als hij die koers kan winnen. Hij is een enorm populaire renner en hij dwingt enorm veel respect af", zei hij bij Play Sports.

"Je rijdt dan een finale waar de mensen zo tekeer gaan. Als je daar geen speciaal gevoel bij krijgt, dan hang je beter je fiets aan de haak", zei de ex-wereldkampioen.

Al begrijpt Nys wel wat Van Aert wil zeggen. "De eerste keer winnen of hier voor de zoveelste keer winnen, ook met wat hij al op de weg gepresteerd heeft. Dat is nooit hetzelfde, maar het blijft wel mooi."