Sven Nys stelt iets vast bij geïrriteerde Sanne Cant: "Dat zie je aan alles"

Sanne Cant werd woensdag in Heusden-Zolder vierde, samen met Mol haar beste resultaat van het seizoen. Sven Nys ziet haar toegroeien naar het Belgisch kampioenschap.

Op het Belgisch kampioenschap kan Sanne Cant voor de 15de keer op rij de tricolore pakken bij de vrouwen. Maar zelf lijkt ze daar niet echt bezig mee te zijn. "Ik denk dat iedereen meer met dat BK in het hoofd zit dan ik", zei ze bij Het Nieuwsblad.

Maar toch is het niet helemaal onlogisch dat er vooral aan het BK wordt gedacht als het over Sanne Cant gaat. Het is een van de enige crossen waar ze nog kans maakt om te winnen, door het overwicht van de Nederlanders.

Pieken naar BK?

Ook Sven Nys ziet dat Cant stilaan naar haar beste vorm toegroeit. "Ze is weer aan het groeien in dat veldritseizoen. Ga er maar aan staan op het Belgisch kampioenschap. Ze gaat daar echt wel terug op haar best zijn", zei hij bij Play Sports.

"Ze oogt ook heel scherp. Ik heb de indruk dat ze er alles aan doet om progressie te maken. Het is puur technisch nog steeds een van de beste rensters die er rondrijden, dat zie je aan alles", zei Nys nog.

Vrijdag in Loenhout krijgt Cant ook een mooie kans om te winnen. Alle toppers haken af, Manon Bakker en Lauren Molengraaf lijken haar grootste concurrenten te worden. De Tsjechische Zemanova en de Britse Kay kunnen ook voor weerwerk zorgen.