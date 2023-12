Maakt dit zijn dominantie nog indrukwekkender? Van der Poel niet alleen met crossen bezig

Mathieu van der Poel werkt aan een hoog tempo zijn crossen af. Maar ook hij verliest het hogere doel niet uit het oog.

In Hulst staat Mathieu van der Poel al voor de derde dag op rij aan de start, zijn vierde cross in een week. De wereldkampioen heeft nog altijd een perfect rapport en rijdt op een bijzonder hoog niveau rond.

Van der Poel heeft voor zijn veldritseizoen dan ook stevig getraind op de weg in Spanje. Maar tijdens het seizoen plant Van der Poel nog geregeld trainingen in op de weg. "De cross is niet ondergeschikt, maar de trainingen tussendoor zijn belangrijker", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Zo werkte Van der Poel voor de avondcross in Diegem nog een training af. "Ik blijf duurtrainingen doen tussen de wedstrijden door, dus dan voel je wel dat het herstel net iets minder is." Maakt dat zijn dominantie in het veld nog indrukwekkender?

Van der Poel na kerstperiode weer naar Spanje

Daarom dat Van der Poel in Diegem en Loenhout een halve wedstrijd afwachtte om zijn versnelling te plaatsen. Hij wil zo zuinig mogelijk rijden en niet uitgeblust uit de kerstperiode komen. Want daarna staan er weer trainingen op het programma.

Na de Wereldbeker in Zonhoven op 7 januari vertrekt Van der Poel opnieuw richting Spanje. Hij rijdt dan geen crossen meer tot de Wereldbeker in Benidorm (21/01). Daarna staat Van der Poel nog aan de start in Hamme (27/01), Hoogerheide (28/01) en het WK in Tabor (04/02).