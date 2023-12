🎥 Ook Tom Pidcock niet onbesproken: Brit is kop van Jut na kopstoot in Hulst

Tom Pidcock was donderdag na de avondcross in Diegem wat ziek geworden, maar stond zaterdag toch met veel vertrouwen aan de start in Hulst. De Brit wilde Van der Poel eens het vuur aan de schenen leggen.

Maar het liep dus al meteen fout voor Pidcock. De Brit ging onderuit bij het induiken van het veld en had daarna problemen om zijn ketting er opnieuw op te leggen. Tot overmaat van ramp brak hij ook nog zijn derailleur af.

De Brit twijfelde even, maar liep uiteindelijk toch naar de materiaalpost. Vanuit 99ste positie reed de Brit uiteindelijk nog naar de 25ste plaats. Maar tijdens zijn inhaalrace was Pidcock op een gegeven moment toch iets te heftig.

Pidcock beukte een paar keer met zijn hoofd tegen de 18-jarige Zweed Ville Merlöv, die hem verbaasd stopte en de Brit doorliet. Maar op sociale media is Pidcock wel de kop van Jut. "Ik hou echt niet van die kerel" en "Het is niet de eerste keer".

I really don't like this Guy ... You can pissed off by your broken bike but be respectful to others riders #LesRp #Hulst #CXWorldCup pic.twitter.com/j3NPh5tFuc

Pidcock is my favorite rider and as soon as I saw this I was appalled! You can’t just headbutt anyone out of the way just because you’ve had some bad luck, no matter how good you are